Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с УкраиныРИА Новости 04:01

Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ. Так, пограничники и таможенники за сутки оформляют порядка 11 тысяч человек и до полутора тысяч автомобилей.

с чего всё началось

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве. Кроме того, пограничники приняли дополнительные меры, задействовав все транспортные и пешеходные направления, а при необходимости — реверсное оформление.

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

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