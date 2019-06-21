Политика
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с УкраиныРИА Новости 04:01
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве. Кроме того, пограничники приняли дополнительные меры, задействовав все транспортные и пешеходные направления, а при необходимости — реверсное оформление.
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с чего всё началось
Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ. Так, пограничники и таможенники за сутки оформляют порядка 11 тысяч человек и до полутора тысяч автомобилей.РИА Новости04:01
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