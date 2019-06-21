Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из УкраиныРИА Новости 04:01

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве. Пограничниками также приняты дополнительные меры по осуществлению пропускного режима.

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

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