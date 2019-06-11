Футбол
Крымские клубы могут появиться в Лиге ЕвропыГазета.Ru 11:20
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".
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Крымские клубы могут принять участие в Лиге Европы, переговоры с УЕФА пройдут в Москве
Спорт день за днем11:52
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