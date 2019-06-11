Крымские клубы могут появиться в Лиге ЕвропыГазета.Ru 11:20

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".

Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы

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