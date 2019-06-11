Футбол
Крымские клубы могут появиться в Лиге ЕвропыГазета.Ru 11:20
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Крымские клубы могут принять участие в Лиге Европы, переговоры с УЕФА пройдут в Москве
Спорт день за днем11:52
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите "большой двадцатки" в Японии с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 12:45
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Собянин прокомментировал решение по делу Голунова
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
В Кандалакшском районе поисковики нашли танки
Находками поисковиков уже стали фрагменты двух советских танков БТ-7, часть 45-миллиметровой пушки и фрагменты лёгкого германского танка Т-II.
Обновлено в 06:36
Политика
Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован
Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован в 20:15 мск во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Обновлено в 13:44
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Обновлено в 09:10
Спорт
Женская сборная России обыграла Корею в Лиге наций
Обновлено в 13:09
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика
Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ
Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Наука
Биологи обнаружили неделящиеся клетки в печени и других органах
Использование меток азота-15 позволило оценить возраст клеток поджелудочной: более старые окрашены желтым и красным, но чем моложе, тем больше синего и зеленого они показывают / ©Salk Institute «Старые» клетки нашлись в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, а также в островках Лангерганса, производящих гормоны поджелудочной железы.
Обновлено вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Общество
На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Политика
Президент Греции распустил парламент
Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о роспуске парламента, досрочные выборы назначены на 7 июля.
Обновлено в 12:59
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Кипром
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26