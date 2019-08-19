Экономика
Крымская ФЦП выполнена меньше, чем на четвертьАргументы неделi. Крым 07:37
В первом полугодии текущего, 2019 года, исполнение расходов по ФЦП развития Крыма и Севастополя находится на достаточно низком уровне. Об этом сообщили в Счетной палате РФ.
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Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет
Rambler News Service02:25
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