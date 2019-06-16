Крымчан анонимно опросят о цели поездок на УкраинуLenta.ru 06:13

с чего всё началось

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Хоккей Петерссон подписал контракт с московским «Динамо» Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.

Космос Придумать название новой планете: такой шанс есть у всех россиян Россияне получили возможность придумать название для планеты HAT-P-3b, которая расположена на расстоянии в 450 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.

Происшествия Известная советская гимнастка Рассыхина умерла во Львове Бывшая советская гимнастка Любовь Рассыхина скончалась сегодня, 16 июня, во Львове (Украина).

Шоу-бизнес Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отказался от строительства храма в сквере возле театра в Екатеринбурге.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

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Политика В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

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Единоборства Тищенко победил нокаутом в первом раунде Россиянин Евгений Тищенко победил ганца Абрахама Табула в бою за титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.

Армия и оружие Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.

Политика Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

Музыка Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Армия и оружие Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотов «Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, отрабатывая элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях», – сообщает Минобороны в Facebook.

Общество Экстренно госпитализирована Галина Волчек В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.

Авто Объективный обзор Toyota LC Prado: «минусы» легенды Российский блогер устроил критический разбор культового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, заявив, что это во многом переоцененный автомобиль.

Космос Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.

Политика В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.