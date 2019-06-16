Политика

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на УкраинуLenta.ru 06:13

Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
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с чего всё началось
По инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины будет проводиться анонимное анкетирование, сообщает "Крым.Реалии
".
Life.ru06:37

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Крымчан начнут анкетировать при въезде на Украину

Телеканал 360°08:44

Киев анонсировал введение опроса при въезде крымчан на Украину

Известия08:42

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Lenta.ru06:13

Украина введет опрос при въезде россиян из Крыма на КПП

РЕН ТВ06:44

Погранслужба Украины усилит проверку въезжающих в страну крымчан

Life.ru06:37

Власти Украины анонсировали введение опроса при въезде крымчан в страну

РБК06:29

На Украине назвали цель опроса приезжающих из Крыма россиян

Газета.Ru10:25
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Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Космос

Придумать название новой планете: такой шанс есть у всех россиян

Россияне получили возможность придумать название для планеты HAT-P-3b, которая расположена на расстоянии в 450 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено 14 июня в 22:00
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина умерла во Львове

Бывшая советская гимнастка Любовь Рассыхина скончалась сегодня, 16 июня, во Львове (Украина).
Обновлено в 09:53
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отказался от строительства храма в сквере возле театра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Автоспорт

Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Обновлено в 05:44
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол

Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»

Обновлено в 09:49
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Единоборства

Тищенко победил нокаутом в первом раунде

Россиянин Евгений Тищенко победил ганца Абрахама Табула в бою за титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.
Обновлено в 09:52
Футбол

Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка

Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма

Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотов

«Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, отрабатывая элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях», – сообщает Минобороны в Facebook.
Обновлено в 09:06
Общество

Экстренно госпитализирована Галина Волчек

В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Авто

Объективный обзор Toyota LC Prado: «минусы» легенды

Российский блогер устроил критический разбор культового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, заявив, что это во многом переоцененный автомобиль.
Обновлено в 08:48
Космос

Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом

Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Религия

Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл

Обновлено в 07:57
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
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