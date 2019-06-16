Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на УкраинуLenta.ru 06:13
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с чего всё началось
По инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины будет проводиться анонимное анкетирование, сообщает "Крым.Реалии".Life.ru06:37
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Сбой в системе регистрации пассажиров произошел во Внукове
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки
«Правительство Пензенской области постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня включительно 2019 года на территории сёл Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района Пензенской области», — указывается в документе.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Мантуров прокомментировал отчет МАК по авиакатастрофе SSJ 100
Обновлено 14 июня в 12:44
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Авто
Названы 5 лучших автомобилей для начинающих водителей
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Появились качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал рендеры грядущего iPhone XR 2019 года.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Спартак» начал подготовку к новому сезону
16 июня футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке и начали подготовку к новому сезону, проведя первую тренировку, сообщает пресс-служба красно-белых.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области
Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве
По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Футбол
Вратарь «Зенита»: «Сидеть и получать зарплату не могу»
Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Космос
Тяжелые металлы Земли образовались в результате взрыва сверхновой
Обновлено 13 июня в 13:23