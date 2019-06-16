Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на УкраинуLenta.ru 06:13
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с чего всё началось
По инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины будет проводиться анонимное анкетирование, сообщает "Крым.Реалии".Life.ru06:37
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Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:11
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
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Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:17
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Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
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Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
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В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Общество
В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
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Команда Гловацки опротестует итоги боя с Бриедисом
Обновлено в 05:41
Политика
Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:09
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
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Юрий Быков с фильмом «Сторож» уходит из кино
Верный своему стилю, Быков в картине «Сторож» рассказывает историю опального хирурга, работающего сторожем в закрытом безлюдном пансионате.
Обновлено в 06:07
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
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Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Футбол
Погба: сейчас подходящее время для нового вызова
Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области
«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Обновлено 14 июня в 05:49
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Спорт
17-летний биатлонист из России погиб на сборах в Крыму
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России, погиб на сборах в Крыму, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Кудрово от взрыва в жилом доме выбило стёкла
Очевидцы происшествия рассказали, что в жилой квартире произошел взрыв, от которого выбило стекло.
Обновлено в 07:12
Футбол
В Бразилии голкипер после углового вернулся к своим воротам на мотоцикле
По завершении игрового эпизода голкипер сел на заднее сиденье байка, после чего его быстро доставили к противоположным воротам.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Авто
В мае россияне потратили на новые автомобили почти 163 млрд рублей
Самую большую сумму россияне потратили на популярный седан Kia Rio – в последнем месяце весны было заключено 6787 сделок с участием этого автомобиля на общую сумму 6,1 млрд рублей.
Обновлено в 01:18