Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздникиRT на русском 00:14

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

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