Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздникиRT на русском 00:14

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
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Крым назван самым доступным курортом для отдыха на майские праздники

Life.ru01:33

Названо самое доступное направление для отдыха на майские праздники

РИА Новостивчера в 23:05

Названо самое доступное место для отдыха на майские праздники

Lenta.ruвчера в 23:56

Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники

Известиявчера в 23:43

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

RT на русском00:14

Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники

РЕН ТВвчера в 23:02

Отдых в Крыму на майские праздники обойдется от 26 тысяч рублей

Krym.News01:37
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Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

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В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика

Песков заявил о важности встречи президентов России и Эстонии

Ранее российский посол в Таллине Александр Петров оценил убытки Эстонии от санкций против России в сотни миллионов евро.
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Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Главу застройщика «Норманн» обвинили в мошенничестве

Глава компании «Норманн» задержан под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Обновлено в 07:04
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России

Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол

Сон побил рекорд Шацких в Лиге чемпионов

Корейский полузащитник «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон в ответном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» установил рекорд результативности турнира среди футболистов из Азии.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Происшествия

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Недвижимость

Вторичный рынок жилья Москвы в первом квартале вырос на 17%

В Москве число сделок на вторичном рынке жилья в первом квартале 2019 года выросло по сравнению с первым кварталом прошлого года на 17% - до 35 тысяч, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
Обновлено в 02:40
Экономика

России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций

Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Экономика

Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу

Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Экономика

Новый экологический налог могут ввести в России

В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Авто

ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям

Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Экономика

В Крыму построят консервный комбинат мощностью 20 тыс. т в год

Обновлено в 04:46
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Авто

Kia показала новый электрический кроссовер Habaniro

Производитель авто привез в Нью-Йорк прототип кроссовера Habaniro, который стал продолжением темы дизайна концепта Imagined by Kia.
Обновлено в 06:11
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Политика

Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко

Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Кино

Вышел трейлер сериала «Пацаны» от Amazon

Премьера "Пацанов" назначена на 26 июня 2019 года. Ранее сообщалось, что появился первый трейлер криминальной драмы Amazon.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

Обновлено в 06:31
Политика

Медведев: некоторые россияне просто выживают

В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:08
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