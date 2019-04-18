Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздникиRT на русском 00:14
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
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Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика
Песков заявил о важности встречи президентов России и Эстонии
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров оценил убытки Эстонии от санкций против России в сотни миллионов евро.
Обновлено в 06:15
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Главу застройщика «Норманн» обвинили в мошенничестве
Глава компании «Норманн» задержан под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России
Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Сон побил рекорд Шацких в Лиге чемпионов
Корейский полузащитник «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон в ответном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» установил рекорд результативности турнира среди футболистов из Азии.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Недвижимость
Вторичный рынок жилья Москвы в первом квартале вырос на 17%
В Москве число сделок на вторичном рынке жилья в первом квартале 2019 года выросло по сравнению с первым кварталом прошлого года на 17% - до 35 тысяч, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
Обновлено в 02:40
Экономика
России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций
Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Экономика
Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу
Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Экономика
Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным
Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Авто
ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям
Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Авто
Kia показала новый электрический кроссовер Habaniro
Производитель авто привез в Нью-Йорк прототип кроссовера Habaniro, который стал продолжением темы дизайна концепта Imagined by Kia.
Обновлено в 06:11
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Кино
Вышел трейлер сериала «Пацаны» от Amazon
Премьера "Пацанов" назначена на 26 июня 2019 года. Ранее сообщалось, что появился первый трейлер криминальной драмы Amazon.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Обновлено в 06:31
Политика
Медведев: некоторые россияне просто выживают
В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:08