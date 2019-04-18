Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздникиRT на русском 00:14
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
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Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников
Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Hyundai представил свой самый дешевый кроссовер
Компания Hyundai рассекретила свой новый компактный кроссовер Venue, который стал самым маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда.
Обновлено в 02:39
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Авто
1000 сил создали задолго до Bugatti
В начале 60-х годов Вилли Кёниг занимался издательской деятельностью, неплохо на этом зарабатывая он иногда позволял себе поучаствовать в любительских гонках.
Обновлено в 03:14
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Кудрявцева заявляла, что пока не станет показывать Машу, не желая привлекать к наследнице лишнее внимание.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Музыка
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Футбол
Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт
Обновлено в 03:37
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
В Бельгии обнаружили более ста организаций мусульман-салафитов
Служба безопасности Бельгии насчитала в королевстве около 100 организаций мусульман-салафитов, сообщила в четверг газета De Tijd.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Малышка на миллион: как менялся стиль дочери Тома Круза
18 апреля Сури исполнилось 13 лет, а значит, самое время узнать, как менялся стиль одной из самых обсуждаемых девочек в мире.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл»
"Даллас" обыграл "Нэшвилл" (5:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26