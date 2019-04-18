Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздникиRT на русском 00:14

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
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Крымский рай: бюджетный уикенд и VIP-отдых за миллион

РИА Новости Крым00:27

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

RT на русском00:14

Отдых в Крыму на майские праздники обойдется от 26 тысяч рублей

Krym.News01:37

Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники

Известиявчера в 23:43

Названо самое доступное направление для отдыха на майские праздники

РИА Новостивчера в 23:05

Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники

РЕН ТВвчера в 23:02

Названо самое доступное место для отдыха на майские праздники

Lenta.ruвчера в 23:56
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Политика

Медведев рассказал о россиянах, которые выживают

Во время отчета о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что сегодня делают власти, чтобы побороть бедность в стране, передает Газета.ру.
Обновлено вчера в 06:13
Политика

Зеленский заявил о готовности распустить Верховную раду Украины

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не исключил возможности досрочного роспуска Верховной рады в случае своего избрания главой государства.
Обновлено в 02:53
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Авто

Названы ТОП-5 редких автомобилей в линейке Honda

За время разработки и выпуска моделей в линейке Honda известны экземпляры, которые выпускались малым тиражом или вовсе как штучный товар.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика

Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие

На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Обновлено в 02:17
Общество

Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову

Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал самый маленький и доступный паркетник Venue для рынков США и Индии.
Обновлено в 04:52
Авто

Назван «Всемирный автомобиль года»

На международном автосалоне Нью-Йорке объявлен победитель престижного конкурса «Всемирный автомобиль года».
Обновлено в 05:15
Происшествия

Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек

Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России

Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

"Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 02:30
Баскетбол

«Хьюстон» выиграл второй матч в серии с «Ютой»

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол

В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Общество

Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Подростки в Омске напали на старика и избили школьников

Обновлено в 05:26
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет

Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина

Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Политика

КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах

Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
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