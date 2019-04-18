Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздникиRT на русском 00:14
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
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Политика
Медведев рассказал о россиянах, которые выживают
Во время отчета о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что сегодня делают власти, чтобы побороть бедность в стране, передает Газета.ру.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Зеленский заявил о готовности распустить Верховную раду Украины
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не исключил возможности досрочного роспуска Верховной рады в случае своего избрания главой государства.
Обновлено в 02:53
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу
Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Авто
Названы ТОП-5 редких автомобилей в линейке Honda
За время разработки и выпуска моделей в линейке Honda известны экземпляры, которые выпускались малым тиражом или вовсе как штучный товар.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие
На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Обновлено в 02:17
Общество
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал самый маленький и доступный паркетник Venue для рынков США и Индии.
Обновлено в 04:52
Авто
Назван «Всемирный автомобиль года»
На международном автосалоне Нью-Йорке объявлен победитель престижного конкурса «Всемирный автомобиль года».
Обновлено в 05:15
Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек
Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России
Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Двигатель самолета загорелся во Внукове
В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
"Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 02:30
Баскетбол
«Хьюстон» выиграл второй матч в серии с «Ютой»
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол
В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Общество
Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина
Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Политика
КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах
Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06