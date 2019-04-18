Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздникиИзвестия вчера в 23:43

10 апреля стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.

Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники

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