Путешествия

Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздникиИзвестия вчера в 23:43

10 апреля стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Крым назван самым доступным курортом для отдыха на майские праздники

Life.ru01:33

Крымский рай: бюджетный уикенд и VIP-отдых за миллион

РИА Новости Крым00:27

Отдых в Крыму на майские праздники обойдется от 26 тысяч рублей

Krym.News01:37

Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники

Известиявчера в 23:43

Названо самое доступное направление для отдыха на майские праздники

РИА Новостивчера в 23:05

Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники

РЕН ТВвчера в 23:02

Названо самое доступное место для отдыха на майские праздники

Lenta.ruвчера в 23:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Технологии

ФАС возбудила дела против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Валенина Матвиенко может покинуть кресло спикера Совета Федерации

О возможной отставке Матвиенко сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник в госструктурах.
Обновлено вчера в 02:28
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии

Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Политика

Коломойский намерен вернуться на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Авто

У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

Обновлено в 02:32
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 05:58
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Наука

Поедание собственных детей назвали формой заботы о потомстве

Обновлено 16 апреля в 13:53
Политика

Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию

Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Общество

Тайский пляж из фильма с Ди Каприо могут закрыть еще на пять лет

Обновлено в 01:23
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Из магазина в Саратове похитили 10 плиток шоколада

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, за помощью к сотрудникам полиции обратилась 21-летняя сотрудница магазина, расположенного на Большой Горной.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Украинский солдат употребил наркотики и расстрелял сослуживцев

Обновлено в 00:47
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Наука

Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард

Обновлено 14 апреля в 20:02
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,49 доллара и составили 63,4 доллара за баррель.
Обновлено 16 апреля в 01:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Во Флориде акула напала на школьницу в ее день рождения

Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное