Политика
Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристовРИА Новости 01:09
Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. "С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым.
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Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.РИА Новости01:09
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Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом
15 июня в 21.46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация.
Обновлено в 02:39
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Баскетбол
Кемба Уокер станет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер, который в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, станет главной целью «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке с учётом договорённости с «Нью-Орлеан Пеликанс» об обмене мощного форварда Энтони Дэвиса, сообщает New York Times.
Обновлено в 02:23
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Путин встретится с лидерами Азербайджана и Ирана
Обновлено в 01:37
Общество
СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках
Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Автоспорт
Сегодня стартует легендарный марафон «24 часа Ле-Мана»
Знаменитый марафон "24 часа Ле-Мана" завершит суперсезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC), сообщает ТАСС.
Обновлено 14 июня в 23:15
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Дебоширов скрутили в самолете перед вылетом из Новокузнецка
Персонал вызвал полицию, – рассказал очевидец порталу "Новокузнецк.ру". В итоге дебоширов скрутили на борту летательного аппарата и вывели.
Обновлено в 02:35
Музыка
Ленни Кравиц поделился эмоциями от возвращения в Россию
Ранее сообщалось, что Ленни Кравиц выступит в России. ХХХ Открытый российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня.
Обновлено вчера в 18:16
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Общество
В Амурской области камера сняла играющих в песочнице медвежат
В Амурской области в объектив фотоловушки попало семейство медведей.
Обновлено в 00:31
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено вчера в 17:42
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия
Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Политика
Индия введёт пошлины на ряд товаров из США
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье
«Каждый человек должен знать, что кому-то нужен»
Барнаульская городская больница №5 славится давними традициями в подходах к лечению пациентов.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе
Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Общество
Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме
Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено 14 июня в 13:38