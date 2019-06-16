Политика
Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристовТК Звезда 01:47
Наибольший поток туристов на полуостров наблюдается с Украины, несколько тысяч приехали из США и с территории стран Евросоюза. С начала текущего года Крым посетили более 100 тысяч иностранных туристов.
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Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.РИА Новости01:09
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
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Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
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