Экономика
Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе УкраиныREGNUM 05:10
Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
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Экономика, износ сетей, блокады: Украина нанесла Крыму 2,5 трлн руб убытков
РИА Новости Крымвчера в 14:13
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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Политика
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Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
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Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.
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С Меркель встретился и Путин – лидеры кратко пообщались на ногах в кулуарах саммита после очередного совместного фотографирования.
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Общество
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Политика
Идея либерализма, по мнению Владимира Путина, показала свою несостоятельность
Западная общественность раскритиковала слова Владимира Путина о том, что идея либерализма себя изжила.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
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Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
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Интернет
Microsoft может убрать Cortana из Windows 10
Пока это ни о чём не говорит, но может свидетельствовать о том, что в будущем Microsoft уберёт Cortana из Windows 10, оставив отдельное приложения для желающих.
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Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ
В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Общество
Участникам саммита G20 подали на обед блюда креативной кухни
В ходе обеда на саммите G20 в японской Осаке глав государств угощали блюдами, приготовленными шеф-поварами ресторана отеля Hyatt Regency в Осаке, указано в меню, опубликованном организаторами встречи.
Обновлено в 07:20
Общество
УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено вчера в 04:05
Музыка
Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
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Авто
Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One
Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
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Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Сирии
Обновлено вчера в 22:20
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«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой
Защитник Динамо Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.
Обновлено в 06:38
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин намерен обсудить с Трампом ситуацию вокруг СНВ-3
Российский лидер Владимир Путин заявил, что собирается обсудить с американским президентом Дональдом Трампом ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 15:44
Общество
В Уфе V Всемирный курултай башкир начался со скандала
Фото: стоп-кадр видеотрансляции В Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир. На съезд приехали 500 делегатов из 26 стран мира.
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Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00