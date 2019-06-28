Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.

Футбол Буффон согласовал контракт с «Ювентусом» Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.

Политика «Активна и здорова»: Меркель встретилась с Путиным и пошла ужинать С Меркель встретился и Путин – лидеры кратко пообщались на ногах в кулуарах саммита после очередного совместного фотографирования.

Политика Идея либерализма, по мнению Владимира Путина, показала свою несостоятельность Западная общественность раскритиковала слова Владимира Путина о том, что идея либерализма себя изжила.

Политика Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Интернет Microsoft может убрать Cortana из Windows 10 Пока это ни о чём не говорит, но может свидетельствовать о том, что в будущем Microsoft уберёт Cortana из Windows 10, оставив отдельное приложения для желающих.

Происшествия В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

Происшествия Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Общество Участникам саммита G20 подали на обед блюда креативной кухни В ходе обеда на саммите G20 в японской Осаке глав государств угощали блюдами, приготовленными шеф-поварами ресторана отеля Hyatt Regency в Осаке, указано в меню, опубликованном организаторами встречи.

Общество УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.

Авто Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.

Энергетика «Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2» Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Хоккей Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой Защитник Динамо Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.

Финансы В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.

Политика Путин намерен обсудить с Трампом ситуацию вокруг СНВ-3 Российский лидер Владимир Путин заявил, что собирается обсудить с американским президентом Дональдом Трампом ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Общество В Уфе V Всемирный курултай башкир начался со скандала Фото: стоп-кадр видеотрансляции В Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир. На съезд приехали 500 делегатов из 26 стран мира.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.