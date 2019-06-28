Экономика

Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе УкраиныREGNUM 05:10

Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
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Первые данные по сумме ущерба Крыму в составе Украины представят в июле

РИА Новости06:21

Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 трлн рублей – экспертная группа

ИА Крыминформ02:54

В Крыму оценили упущенную выгоду за время нахождения в составе Украины в 2,5 трлн рублей

ТАСС04:57

Эксперты оценили ущерб, нанесенный Украиной Крыму, в 2,5 трлн рублей

Krym.News03:42

Крым за время нахождения в составе Украины потерял 2,5 трлн рублей

КИА03:00

В Крыму назвали сумму «упущенных выгод» за период в составе Украины

RT на русском05:39

Экономика, износ сетей, блокады: Украина нанесла Крыму 2,5 трлн руб убытков

РИА Новости Крымвчера в 14:13
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Футбол

Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»

Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Российская певица заявила о неспособности прожить на сто тысяч в месяц

Обновлено в 06:13
Политика

«Активна и здорова»: Меркель встретилась с Путиным и пошла ужинать

С Меркель встретился и Путин – лидеры кратко пообщались на ногах в кулуарах саммита после очередного совместного фотографирования.
Обновлено в 06:58
Интернет

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Идея либерализма, по мнению Владимира Путина, показала свою несостоятельность

Западная общественность раскритиковала слова Владимира Путина о том, что идея либерализма себя изжила.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым

Обновлено в 04:17
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Интернет

Microsoft может убрать Cortana из Windows 10

Пока это ни о чём не говорит, но может свидетельствовать о том, что в будущем Microsoft уберёт Cortana из Windows 10, оставив отдельное приложения для желающих.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ

В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 04:25
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Общество

Участникам саммита G20 подали на обед блюда креативной кухни

В ходе обеда на саммите G20 в японской Осаке глав государств угощали блюдами, приготовленными шеф-поварами ресторана отеля Hyatt Regency в Осаке, указано в меню, опубликованном организаторами встречи.
Обновлено в 07:20
Общество

УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes

Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено вчера в 04:05
Музыка

Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 06:01
Авто

Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One

Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Сирии

Обновлено вчера в 22:20
Энергетика

«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Хоккей

Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой

Защитник Динамо Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.
Обновлено в 06:38
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Политика

Путин намерен обсудить с Трампом ситуацию вокруг СНВ-3

Российский лидер Владимир Путин заявил, что собирается обсудить с американским президентом Дональдом Трампом ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 15:44
Общество

В Уфе V Всемирный курултай башкир начался со скандала

Фото: стоп-кадр видеотрансляции В Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир. На съезд приехали 500 делегатов из 26 стран мира.
Обновлено в 04:20
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
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