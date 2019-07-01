Политика

Крым после воссоединения с Россией посетило более 26 млн туристовГоворит Москва 07:33

Как сообщил РИА Новости глава профильного комитета крымского парламента Алексей Черняк, гости приезжали из 144 стран мира. По его словам, это внушительные показатели с учётом санкционного режима и блокады, устроенной со стороны Украины.
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Крым после воссоединения с Россией посетили более 26 миллионов туристов

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Крым после воссоединения с Россией посетило более 26 млн туристов

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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Следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных за незаконное проникновение через российскую границу в Керченском проливе осенью 2018 года, фактически завершено.
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Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.
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