Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонииРоссийская газета 02:31
В Севастопольском городском суде сегодня состоялось оглашение приговора севастопольцам Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, обвиненным в подготовке диверсий на территории Крыма по заданию Минобороны Украины. Они проведут в колонии строгого режима по 14 лет.
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В Севастополе вынесли приговор обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму
Информационный канал Севастополя04:03
Предполагаемых украинских диверсантов в Севастополе попросили посадить на 15 лет
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