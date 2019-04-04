В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонииРоссийская газета 02:31

В Севастопольском городском суде сегодня состоялось оглашение приговора севастопольцам Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, обвиненным в подготовке диверсий на территории Крыма по заданию Минобороны Украины. Они проведут в колонии строгого режима по 14 лет.

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

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