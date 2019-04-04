Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонииРоссийская газета 02:31

В Севастопольском городском суде сегодня состоялось оглашение приговора севастопольцам Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, обвиненным в подготовке диверсий на территории Крыма по заданию Минобороны Украины. Они проведут в колонии строгого режима по 14 лет.
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Какие приговоры выносили украинским шпионам и диверсантам в России

ТАСС06:34

В Севастополе вынесли приговор обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму

Информационный канал Севастополя04:03

Адвокат одного из осужденных в Севастополе украинских диверсантов заявил о намерении обжаловать приговор

Новый Севастополь03:08

Крым: «украинские диверсанты» Дудка и Бессарабов осуждены к 14 годам строгого режима

Грани.ру04:35

Севастопольский суд приговорил двух членов украинской диверсионной группы к 14 годам колонии

ИА Крыминформ03:01

Украинские диверсанты получили суровый приговор в Севастополе

ForPost04:03

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Интерфаксвчера в 05:11

Крымские «взрывники» отправились за решетку

Вести.UZ03:31
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