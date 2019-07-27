Политика
Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостровBFM.ru 02:20
По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
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с чего всё началось
Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост.РИА Новостивчера в 20:23
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Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ - +40,5 C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 C).
Обновлено 25 июля в 21:00
Политика
Трамп пригрозил Франции санкциями против виноделов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть вариант введения ограничительных мер против французских виноделов.
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Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Космос
В Калуге открылась выставка, посвящённая полётам животных в космос
В калужском музее истории космонавтики начала работу новая экспозиция "Космические первопроходцы" В музее истории космонавтики 25 июля открылась выставка "Космические первопроходцы", сообщили в пресс-службе городской думы Калуги.
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».
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Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Политика
В Конгрессе США не намерены отказываться от импичмента Трампу
В Палате представителей США не намерены отказываться от планов по импичменту президенту Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
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Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые
Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
Обновлено в 01:37
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз
Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Культура
Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание и похороны пройдут 29 июля Похороны народного артиста России Анатолия Торопова пройдут в понедельник, 29 июля, на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.
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Авто
Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST
В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:37
Кино
Военная драма «Болванка» стала лучшей на фестивале в Благовещенске
Лучшим фильмом признана военная драма «Болванка» Никиты Власова. Картина входила в программу кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 02:39
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 01:27
Общество
В США правозащитники оспорили штраф для Facebook в $5 млрд
Штраф в размере $5 млрд был наложен в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме.
Обновлено в 01:24
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем
Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
Обновлено вчера в 10:31