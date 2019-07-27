Политика

Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостровBFM.ru 02:20

По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
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с чего всё началось

В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост.
РИА Новостивчера в 20:23

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Власти Крыма ответили на просьбу Украины вернуть поезда

URA.Ruвчера в 22:22

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

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В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда в регион

RT на русскомвчера в 21:23

В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу

Lenta.ruвчера в 20:46

В Крыму прокомментировали просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров

РИА Новостивчера в 22:49
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Политика

Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией

Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
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Жара в Европе побила все рекорды

Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ - +40,5 C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 C).
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Трамп пригрозил Франции санкциями против виноделов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть вариант введения ограничительных мер против французских виноделов.
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Космос

В Калуге открылась выставка, посвящённая полётам животных в космос

В калужском музее истории космонавтики начала работу новая экспозиция "Космические первопроходцы" В музее истории космонавтики 25 июля открылась выставка "Космические первопроходцы", сообщили в пресс-службе городской думы Калуги.
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Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».
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Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

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Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров

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В Конгрессе США не намерены отказываться от импичмента Трампу

В Палате представителей США не намерены отказываться от планов по импичменту президенту Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Четыре человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде

Обновлено в 01:22
Общество

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Наука

Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые

Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
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Экономика

Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
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Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз

Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
Обновлено вчера в 16:00
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
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Транспорт

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт

Обновлено вчера в 14:54
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Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба

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Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание и похороны пройдут 29 июля Похороны народного артиста России Анатолия Торопова пройдут в понедельник, 29 июля, на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.
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Авто

Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST

В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
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ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
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Происшествия

В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп

В строящемся доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
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Военная драма «Болванка» стала лучшей на фестивале в Благовещенске

Лучшим фильмом признана военная драма «Болванка» Никиты Власова. Картина входила в программу кинофестиваля «Кинотавр».
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В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
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В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
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Ефим Зисьевич Фикс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым с 5 октября 2016 года. Секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ с 1996 по 2010 год.
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