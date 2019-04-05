Крым отказался от введения курортного сбораРоссийская газета вчера в 05:38

Перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 млн до 50 млн руб., но при этом администрирование займет достаточно много времени, будут определенные проблемы. Сбор ради сбора. Какой смысл? Администрирование по сумме во столько же обойдется, сколько денег будет собрано.

Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.

Армия и оружие В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.

Авто Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Футбол Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке» Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Авто Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью На YouTube-канале Teslicka CZ разместили видеоролик, на котором запечатлено, как электрический кроссовер Tesla Model X справляется с грязевыми препятствиями, испытания проходили на площадке автодрома Czech Motorland.

Энергетика Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста.

Происшествия Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Экономика Российские богачи отказались доверить банкам свои деньги Россияне мало доверяют государству и не верят в рискованные финансовые инструменты, предлагаемые банками, поскольку понимают, что новый экономический кризис может случиться в любой момент, пояснила управляющий партнер инвестиционной компании Confideri Family Office Ольга Райкес.

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

Футбол Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

Политика США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро Уголовное дело против оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо является "последней ошибкой" венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявили в Белом доме.

Футбол Главное дерби России телеболельщик не увидит После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».

Армия и оружие Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель «Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Транспорт В Москве обновят 200 тысяч квадратных метров дорог в апреле До конца месяца власти планируют обновить до 200 тысяч квадратных метров дорожного покрытия по городу.

Армия и оружие Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.

Армия и оружие Русские сирийцы впервые после войны посетили христианскую Маалюлю Российские соотечественники, проживающие в Сирии, которых называют русскими сирийцами, в канун Пасхи впервые после войны посетили христианскую Маалюлю.

Хоккей Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экономика Минтруд собирается вытащить россиян из бедности Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Теннис Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.