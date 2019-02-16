Политика
Крым отказал украинскому Приватбанку в возвращении активовМосковский Комсомолец 03:31
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не намерен возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать компенсацию, которую кредитная организация требует в международных судах.
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Крым не станет возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать ему компенсацию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.РИА Новости02:48
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Политика
Меркель: Германия поддерживает новые санкции против России
По словам Меркель, если Евросоюз все-таки примет решение о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с неудавшейся украинской провокацией в Керченском проливе, то такой ввод должен осуществляться согласовано.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Политика
Клинцевич прокомментировал слова Роговцевой о россиянах
Заявление украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой о менталитете россиян - не лучший способ напомнить о себе, считает сенатор Франц Клинцевич.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М
Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России
Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в своем Facebook, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Ватикан признал экс-архиепископа Вашингтона виновным в педофилии
Бывший архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик, который ранее был вынужден покинуть Кардинальскую коллегию, признан церковным судом виновным в педофилии, сообщила в субботу ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).
Обновлено в 05:44
Экономика
The Bell: Дело против основателя фонда Baring Vostok могло быть возбуждено из-за конфликта с другом сына Патрушева
Уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви могло быть возбуждено из-за конфликта с другом сына Патрушева.
Обновлено в 06:00
Политика
В конгресс США внесли законопроект о запрете выхода из ДРСМД
Конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США, внесла в палату представителей законопроект о запрете выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Испытания ядерной установки ракеты «Буревестник» прошли успешно
В России успешно завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".
Обновлено в 05:04
Политика
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сообщил Белый дом.
Обновлено вчера в 12:46
Культура
Депардье и Кустурица приедут на форум в Крым
Актер Жерар Депардье и режиссер Эмир Кустурица планируют принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле в Крыму.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Россия поможет спастись пленникам из «Эр-Рукбана»
Дамаск неоднократно заявлял о своей готовности помочь беженцам из лагеря "Эр-Рукбан" разместиться на подконтрольных сирийскому правительству территориях.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Весь Судан остался без электричества
Полное отключение электричества произошло в Судане по всей стране, сообщает телеканал Al-Arabia.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Власти Рима составят черный список туристов
Власти Рима намерены составить черный список иностранных туристов.
Обновлено в 04:53
Транспорт
В России водителям без гаража могут запретить покупать автомобили
В России водителям без гаража или парковочного места могут запретить покупать автомобили.
Обновлено в 03:29
Политика
Лужков оценил идею объединить Москву и Подмосковье
Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, причем обратил внимание на вопросы управления.
Обновлено в 01:36
Политика
Гендиректор S7 Space покидает пост
Гендиректор частной космической компании S7 Space (входит в S7 Group) Сергей Сопов сообщил ТАСС, что в ближайшие дни покинет свой пост.
Обновлено в 03:23
Политика
Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Жители дома на проспекте 50 лет Октября ждут обрушения крыши
В Ленинском районе Саратова в очередном жилом доме начала рушиться крыша.
Обновлено 14 февраля в 23:40
Политика
Назван главный наставник «Лидеров России»
Главным наставником участников конкурса управленцев «Лидеры России» является президент Владимир Путин, считает первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Воронеже
Пять человек пострадали из-за отравления угарным газом в жилом доме в Воронеже, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух мужчин в Москве
Обновлено в 04:12
Политика
Гуаидо заявил о попытках установить отношения с Китаем и Россией
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, заявил, что оппозиционное правительство пытается установить официальные дипломатические отношения с Китаем и Россией, сообщает газета Financial Times.
Обновлено в 05:31
Политика
Глава МИД Австрии призвала Украину соблюдать нормы ОБСЕ на выборах
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала Украину соблюдать нормы ОБСЕ в вопросе допуска на выборы президента международных наблюдателей, в том числе из России.
Обновлено в 04:40