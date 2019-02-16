Крым отказался возвращать активы украинского «Приватбанка»АБН 05:46

Крым не станет возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать ему компенсацию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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Власти Крыма отказали в возврате активов «Приватбанка» и выплате кредитному учреждегнию компенсации. Как сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, украинский банк получит компенсацию от РФ, когда «рак на горе свистнет».

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