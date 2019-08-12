Политика

Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод ДнепраRT на русском 10:24

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
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Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России.
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Российский политик. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации с 7 августа 2014 года.
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