Футбол
«Крыльям Советов» снова запретили регистрировать новых игроковДругой город (Самара) 03:57
Палата РФС по разрешению споров запретила "Крыльям" регистрировать новых игроков, пока клуб не выплатит долг бывшему тренеру Андрею Тихонову. Решение палаты появилось на сайте РФС. "Крылья Советов" должны бывшему тренеру по соглашению о расторжении трудового договора.
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«Крылья Советов» не смогут регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым
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РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать футболистов из-за долга перед Тихоновым
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