Футбол

«Крылья» пообещали погасить долг перед Тихоновым до конца апреляМатч ТВ 06:00

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым будет погашена до конца апреля.
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«Крылья» пообещали погасить долг перед Тихоновым до конца апреля

Матч ТВ06:00

"Крылья Советов всё ещё не выплатили долг Тихонову

Sport.ru05:29

В «Крыльях Советов» пообещали отдать долг Тихонову до конца апреля

Газета.Ru06:13

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РИА Новости05:12

Гендиректор «Крыльев»: вопрос с выплатой Тихонову будет закрыт до конца апреля

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Андрей Тихонов: «Никто из „Крыльев“ по поводу задолженности со мной не связывался»

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Андрей Тихонов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; тренер. Мастер спорта России международного класса.
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Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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