Футбол
«Крылья» пообещали погасить долг перед Тихоновым до конца апреляМатч ТВ 06:00
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым будет погашена до конца апреля.
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Происшествия
В селе на юге Забайкальского края сгорели более 30 жилых домов
Более 30 жилых домов сгорели в селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца за проезд на красный свет
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко
В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Процент выхода годных кристаллов для Ryzen 3000 примерно равен 70 %
Процессор AMD Ryzen 3000 На самом деле, это весьма неплохой показатель для кристаллов нового процессора, которые ещё и производятся на одном из самых передовых техпроцессов.
Обновлено в 08:15
Политика
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 05:56
Общество
В Астрахани сообщают о массовых избиениях заключенных
Беспредел заключается в том, что сотрудники нарушают права заключённых, обращаются с ними как с животными, вымогают деньги с родных, запугивают и применяют насилие.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку
На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Свидетель драки сообщил о «неизвестном друге» Мамаева и Кокорина
В деле об избиении футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным чиновников в кафе «Кофемания» появился таинственный драчун, который был вместе со спортсменами, но на скамью подсудимых не попал.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой в случае победы будет руководить государством.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Культура
Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии
Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Политика
Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Политика
Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского
Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.
Обновлено в 08:39
Общество
Минстрой предложил наказывать за неточную информацию о подготовке к отопительному сезону
Минстрой РФ предложил ввести административную ответственность для региональных чиновников за предоставление неполной информации о подготовке к отопительному сезону.
Обновлено в 08:05
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Арбитр Николаев не намерен завершать карьеру
Арбитр Алексей Николаев рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Любовь к наркотикам довела соратницу Ходорковского до задержания
Руководителем организации, признанной нежелательной в России, является беглый олигарх Михаил Ходорковский, который руководит ею из Великобритании.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Более 70 детей отравились в Дагестане
Более 70 детей поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления, 15 из них госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 06:40
Наука
Начались испытания CRISPR для лечения рака
Американские ученые начали первые клинические испытания CRISPR для лечения рака у людей.
Обновлено в 02:49
Интернет
Instagram может скрыть под постом количество лайков
Обновлено в 05:17