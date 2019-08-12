Футбол
«Крылья» обыграли «Ростов» в молодежном первенствеСоветский спорт вчера в 09:27
В матче пятого тура молодежного первенства России Ростов дома уступил Крыльям 1:3. Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Молчанов (пятая и 22-я минуты). Еще один мяч провел Владислав Тюрин (56).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Происшествия
Вертолет Ми-8 с 25 пассажирами совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Пушков: США после выхода из ДРСМД упражняются в лицемерии
Соединённые Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь пытаются найти себе оправдание.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Космос
Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Новый российский скафандр для работы человека в открытом космосе может быть создан в течение четырех лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Якутии пять человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели диджея Жанны Рассказовой
Диджей Жанна Рассказова, которая умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до смерти обращалась к наркологу.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов»
Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика
У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор
Должность гендиректора сети книжных магазинов «Республика» занял Михаил Ахмедов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 01:28
Общество
Житель Камчатки отсудил у военкомата упущенную за время службы выгоду
Зарплату, которую молодой человек мог получить за время службы с 31 мая по 10 октября 2018 года, суд счел упущенной выгодой, оценив ее в 188 тысяч 457 рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Семин рассказал, ждет ли он в «Локомотиве» Комличенко
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможный переход в клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Недвижимость
Названа цена самой доступной квартиры в Москве
Второе место в рейтинге доступных первичных квартир занимает предложение такого же метража в крупном проекте в районе Люблино.
Обновлено в 01:36
Политика
«Мне позвонил Даудов» – Максим Шевченко отозвал слова о Кадырове
Известный журналист, в прошлом член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественной палаты России Максим Шевченко прокомментировал свое резкое выступление по ситуации с дискуссией вокруг личности имама Шамиля, начатой главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
Блогер Илья Варламов опубликовал в своем Livejournal новый рейтинг городов России.
Обновлено в 01:01
Здоровье
В Сочи 97-летней женщине удалили вросшую в череп опухоль
Операция по удалению опухоли длилась около трех часов. За жизненными показателями пациентки следила бригада анестезиологов ГБ № 4 Сочи.
Обновлено в 00:17
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений.
Обновлено в 02:11
Политика
Лидер демократов в Конгрессе США поддержал оппозицию в России
Лидер демократов в палате представителей Конгресса Стени Хойер опубликовал в своем Facebook пост, в котором высказался в поддержку протестующих в Москве.
Обновлено в 02:23
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»
Памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская мультипликация» выпущены номиналом три рубля, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 05:17