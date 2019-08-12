Футбол

«Крылья» обыграли «Ростов» в молодежном первенствеСоветский спорт вчера в 09:27

В матче пятого тура молодежного первенства России Ростов дома уступил Крыльям 1:3. Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Молчанов (пятая и 22-я минуты). Еще один мяч провел Владислав Тюрин (56).
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