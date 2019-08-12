Футбол
«Крылья» обыграли «Ростов» в молодежном первенствеСоветский спорт вчера в 09:27
В матче пятого тура молодежного первенства России Ростов дома уступил Крыльям 1:3. Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Молчанов (пятая и 22-я минуты). Еще один мяч провел Владислав Тюрин (56).
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Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля.
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Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
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Политика
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Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
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Авто
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в РФ за 2 млн рублей
Эксперты «Цена Авто» и аналитики агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов со средней стоимостью около 2 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:25
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Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
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Обновлено в 02:40
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
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Пять пострадавших госпитализированы после массового ДТП под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 03:54
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7 млн рублей выделят на организацию фестиваля Юрия Башмета на Дону
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Здоровье
Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
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Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
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«Супер Дупер графика»: разработчики Minecraft отказались от дополнения
Разработчики из Mojang отказались от разработки «Супер Дупер графического пака» для Minecraft.
Обновлено в 03:33
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Названы районы Новосибирска, в которых клещи кусаются чаще всего
В Роспотребнадзоре посчитали общее количество укушенных клещами новосибирцев и назвали самые опасные районы города.
Обновлено в 01:30
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Ранее Щербинский суд оштрафовал госпожу Соболь по аналогичной статье на 300 тыс. руб. из-за митинга на Трубной площади 15 июля.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
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