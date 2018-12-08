Футбол

«Крылья» и «Ростов» назвали составы на последний матч года
Спорт-Экспресс
03:30

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов".
Спорт-Экспресс03:30

Подробнее о событии

«Крылья Советов» и «Ростов» назвали составы на матч 17-го тура

Матч ТВ03:52

«Крылья Советов» и «Ростов» назвали составы на матч 17-го тура

Sportbox.RU03:52

«Крылья» и «Ростов» назвали составы на последний матч года

Спорт-Экспресс03:30

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 17-го тура РПЛ

Sport24.ru03:23

«Крылья Советов» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат03:19

«Крылья Советов» - «Ростов» 8 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ

Чемпионат-Ростов02:53

ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Крыльев Советов» в 17 туре РПЛ

Rostof.ru01:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Футбол

Лукаку поссорился с Моуринью и хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". 25-летний футболист недоволен недостатком игровой практики.
Обновлено в 04:00
Футбол

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 04:00
Футбол

Яка Бийол: «У „Енисея“ нет звезд, зато есть коллективные действия»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол ждет непростого противостояния с "Енисеем" в ближайшем матче премьер-лиги.
Обновлено в 03:32
Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено в 03:46
Футбол

Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:08
Футбол

Суарес восстановился от травмы и может сыграть с «Эспаньолом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес полностью восстановился от повреждения колена, полученного 24 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). Тренерский штаб каталонцев включил уругвайского футболиста в заявку на игру 15-го тура Примеры с «Эспаньолом».
Обновлено в 02:39
Футбол

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
Обновлено в 02:32
Футбол

Сарри рассказал о целях «Челси» во время зимнего трансферного окна

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о трансферных целях своей команды зимой.
Обновлено в 03:00
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 03:59
Футбол

Гацкан награжден орденом «Трудовая слава»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова.
Обновлено в 03:15
Футбол

«Локомотив» — «Оренбург»: ставка Анатолия Бышовца на РПЛ с коэффициентом 2.89

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 2,5 мячей за 2.89 «Локомотив» победит.
Обновлено в 02:35
ещё по теме
Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Александрович Песьяков
Российский футболист
Российский футболист, вратарь "Спартака". В настоящее время играет на правах аренды за "Анжи".
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное