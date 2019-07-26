«Уфа» на своем поле проиграла «Крыльям Советов» в матче 3-го тура молодежного первенства России. Самарский клуб забил шесть голов, на что хозяева ответили одним.

«Крылья Советов» забили шесть голов «Уфе» в молодежном первенстве

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