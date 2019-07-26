Футбол
«Крылья Советов» забили 6 голов «Уфе» в молодежном первенствеSport24.ru 06:07
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
В матчах 3-го тура первенства молодежных составов клубов РПЛ «Крылья Советов» на выезде разгромили «Уфу». Встреча завершилась победой «молодежки» самарского клуба со счетом 6:1. «Крылья Советов» с 7 набранными очками в трех турах возглавили турнирную таблицу молодежного первенства.
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