Футбол
«Крылья Советов» вышли из отпускаСпорт-Экспресс 05:35
Сегодня, 17 июня, футболисты "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одном из медицинских центров, информирует пресс-служба клуба. 19 июня команда соберется в Самаре под руководством Миодрага Божовича и вечером проведет первую тренировку на своей клубной базе.
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