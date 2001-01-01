Футбол

«Крылья Советов» вышли из отпускаСпорт-Экспресс 05:35

Сегодня, 17 июня, футболисты "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одном из медицинских центров, информирует пресс-служба клуба. 19 июня команда соберется в Самаре под руководством Миодрага Божовича и вечером проведет первую тренировку на своей клубной базе.
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«Крылья Советов» вышли из отпуска

КП - Самара06:51

«Уфа» вышла из отпуска

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«Уфа» вышла из отпуска

Sportbox.RU05:57

Самарские «Крылья Советов» вышли из отпуска

ТРК Губерния06:38

«Крылья Советов» вышли из отпуска

Soccer.ru05:44

«Крылья Советов» вышли из отпуска

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