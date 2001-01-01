«Крылья Советов» вышли из отпускаСпорт-Экспресс 05:35

Сегодня, 17 июня, футболисты "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одном из медицинских центров, информирует пресс-служба клуба. 19 июня команда соберется в Самаре под руководством Миодрага Божовича и вечером проведет первую тренировку на своей клубной базе.

Происшествия Пытавшийся порвать оковы иллюзионист пропал в индийской реке Индийская полиция, спасатели и волонтеры уже почти сутки ищут в реке Ганг популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, известно также под псевдонимом Волшебник Мандрэйк, после того, как он решил показать трюк с подводным освобождением из оков.

Политика Трамп выгнал кашляющего помощника из Овального кабинета Дональд Трамп выгнал своего помощника Мика Малвейни из Овального кабинета из-за того, что он закашлялся во время его интервью.

Политика Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

Технологии Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет А321XLR Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).

Происшествия Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Авто Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в американской версии Rogue Следующим большим нововведением в Nissan X-Trail нового поколения станет имплементация следующей версии фирменной системы полуавтономного вождения ProPilot.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Происшествия Полпред президента взял под личный контроль конфликт в Чемодановке Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров накануне, 16 июня, провел совещание по ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.

Шоу-бизнес О странных совпадениях между Костенко и Бузовой заговорили подписчики Подписчики проанализировали места отдыха Костенкко и Бузовой и пришли к выводу, что предпочтения у девушек одинаковые.

Здоровье В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Футбол Начальник «Чайки»: «Гиоргобиани не смогли удержать, он поехал в «Уфу» Начальник футбольной команды «Чайка» Олег Баян объяснил выбор дебютантом ФНЛ нового главного тренера, рассказал о трансферной кампании клуба и задаче на сезон.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Авто Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.

Культура Госпитализирован актер и режиссер Александр Калягин Художественный руководитель театра «Et Cetera», режиссер и актер Александр Калягин, доставлен утром в понедельник в одну из московских больниц, сообщает 17 июня Пятый канал.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Энергетика В России вновь подорожал бензин Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Музыка Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.