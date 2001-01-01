Футбол
«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем НовгородеВести.Ru вчера в 14:13
В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов". Гости одержали победу со счетом 3:1. Футболисты "Нижнего Новгорода" открыли счет на 22 минуте матча, когда с пенальти отличился Даниил Фомин.
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Главный тренер «Чертаново»: «Нижний Новгород» полтора тайма играл с «Крыльями» на равных»
Sportbox.RUвчера в 14:10
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Обновлено вчера в 06:06
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NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
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«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте
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Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили
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«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
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Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»
Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
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Обновлено в 01:20
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Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
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На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека
Обновлено вчера в 01:39
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Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома
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Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.
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