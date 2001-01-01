Футбол

«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем НовгородеВести.Ru вчера в 14:13

В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов". Гости одержали победу со счетом 3:1. Футболисты "Нижнего Новгорода" открыли счет на 22 минуте матча, когда с пенальти отличился Даниил Фомин.
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Агент Минасов: в России VAR не будет эффективен — пустая трата денег

Чемпионат01:27

Сегодня «Крылья Советов» оказались сильнее

ГТРК Нижний Новгородвчера в 15:54

Огненная развязка в Нижнем: Черышев в гневе, Божович побеждает

Спорт-Экспрессвчера в 15:05

Главный тренер «Чертаново»: «Нижний Новгород» полтора тайма играл с «Крыльями» на равных»

Sportbox.RUвчера в 14:10

«Нижний Новгород» проиграл «Крыльям Советов» в стыковом матче

Newsroom24вчера в 13:59

Главный тренер «Чертаново»: «Нижний Новгород» полтора тайма играл с «Крыльями» на равных»

Матч ТВвчера в 14:10

Футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжает подготовку к стыковым матчам

ННТВ28 мая в 08:50
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество

Издевательства над школьниками не прекратятся

Министр просвещения рассказала, переведут ли школы на пятидневную неделю, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Роман Павлюченко: Дзюба – такой кабан. Конечно, пусть едет в Англию, играет!

Пускай едет, играет, если сам этого хочет.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие

Американский военный корабль вошел в Балтийское море

Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Здоровье

День без табака отмечают сегодня во многих странах

По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с табаком в нашей стране умирают более 300 тысяч человек.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено вчера в 06:06
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Футбол

«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте

Обновлено в 00:38
Технологии

Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено в 00:23
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»

Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Политика

В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Кабуле прогремел мощный взрыв

В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Футбол

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
Технологии

Названо худшее «птичье молоко»

По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека

Обновлено вчера в 01:39
Политика

Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook

Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич боится родить двойню

Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.
Обновлено в 01:31
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