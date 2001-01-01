«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем НовгородеВести.Ru вчера в 14:13

В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов". Гости одержали победу со счетом 3:1. Футболисты "Нижнего Новгорода" открыли счет на 22 минуте матча, когда с пенальти отличился Даниил Фомин.

«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде

Общество Издевательства над школьниками не прекратятся Министр просвещения рассказала, переведут ли школы на пятидневную неделю, сообщает DEITA.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Общество Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.

Армия и оружие Американский военный корабль вошел в Балтийское море Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.

Здоровье День без табака отмечают сегодня во многих странах По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с табаком в нашей стране умирают более 300 тысяч человек.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Политика Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Кино Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных» Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».

Общество Сбой в работе оператора Tele2 устранили 30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Технологии Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Политика Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук» Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».

Политика В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.

Происшествия В Кабуле прогремел мощный взрыв В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.

Происшествия Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Футбол Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20 Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Технологии Названо худшее «птичье молоко» По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».

Политика Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.

Политика Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич боится родить двойню Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.