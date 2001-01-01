«Крылья Советов» впервые за 6 лет победили «Рубин» в чемпионате РоссииРБК вчера в 13:55

Стартовый матч 23-го тура чемпионата России по футболу завершился победой "Крыльев Советов" над "Рубином" со счетом 1:0. Встреча прошла на "Самара Арене", судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.

«Крылья Советов» впервые за 6 лет победили «Рубин» в чемпионате России

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