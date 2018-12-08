Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче российской премьер-лиги
Газета.Ru
06:47

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
68′
70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
80′
83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
83′
86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
87′
90′+3′
Сверрир Игнасон
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт". Единственный мяч на 11-й минуте с пенальти провел румынский хавбек Пауль Антон.
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