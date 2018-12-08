Футбол

«Крылья Советов» в меньшинстве победили «Ростов» в матче РПЛ
РИА Новости
06:31

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
68′
70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
80′
83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
83′
86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
87′
90′+3′
Сверрир Игнасон
Футболисты самарских "Крыльев Советов" обыграли "Ростов" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в субботу в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 11-й минуте с пенальти забил Паул-Виорел Антон.
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