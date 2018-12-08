Футболисты самарских "Крыльев Советов" обыграли "Ростов" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в субботу в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 11-й минуте с пенальти забил Паул-Виорел Антон.

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