Футбол

«Локомотив» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛREGNUM 12:19

Крылья Советов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Никита Чернов
58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
66′
Максим Карпов
71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
79′
Александр Гацкан
84′
85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
86′
Александр Соболев
88′
90′+4′
Гжегож Крыховяк
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 3 августа на стадионе «Самара Арена» в Самаре, завершилась со счетом 1:2.
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