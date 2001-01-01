Футбол

Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКАГТРК Самара 11:29

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Сегодня, 14 июля, на домашнем поле Крылья Советов обыграли 2-0 ЦСКА. В присутствии 25 287 зрителей, самарцы одержали уверенную победу. Дублем отметился Александр Соболев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сенсационное поражение и дубль Соболева в видеообзоре матча Крылья Советов - ЦСКА

Sport.ru14:43

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре впервые с 2007 года

Бомбардир.ру11:54

Соболев стал лучшим игроком матча «Крылья Советов» – ЦСКА

Советский спорт11:43

Соболев: чтобы привлечь внимание топ-клубов, нужно работать на каждой тренировке

Чемпионат16:59

Александр Соболев: «„Крылья Советов“ сделали праздник болельщикам»

Матч ТВ11:58

Первая сенсация РПЛ: «Крылья Советов» обыграли ЦСКА 2:0

КП - Самара11:49

«Крылья» впервые за 12 лет обыграли ЦСКА на своем поле

Спорт-Экспресс11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести

Обновлено в 14:46
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42

Обновлено в 12:37
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской

В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

Обновлено в 13:20
Наука

Учёные объяснили, почему мы не заканчиваем блокноты и дневники

Касаясь вопроса причин, ученые, публицисты и художники, опрошенные в рамках статьи, сходятся во мнении, что чистая бумага новой тетради для пишущего символизируют возможности, тогда как уже заполненные — неудачи при их реализации.
Обновлено в 15:18
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили

Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Футбол

Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб пытается найти новую команду для нападающего Антона Заболотного.
Обновлено в 16:46
Политика

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Общество

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Эд Ширан заявил о страшной болезни

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Мигрант домогался шестилетней девочки в Тосненском районе

Женщина сообщила, что два с половиной года назад ее шестилетнюю дочь домогался 18-летний рабочий торфяного предприятия, гражданин Таджикистана, который находился в гостях у семьи.
Обновлено в 05:46
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Общество

Умерла писательница Елена Касьян

Обновлено в 15:08
Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Футбол

«ПСЖ» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Диалло за 32 млн евро

Уже на следующей неделе 23-летний француз может подписать с «ПСЖ» 5-летний контракт. Статистику Диалло можно изучить здесь.
Обновлено в 13:44
Здоровье

Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел

На крымских полях пчелы гибнут из-за химикатов — собственники угодий при обработке пестицидами не оповещают об этом ближайшие районы вопреки санитарным нормам.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН

На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.
Обновлено в 14:40
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Футбол

Азар определился с игровым номером в «Реале»

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
Обновлено в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное