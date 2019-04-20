Футбол

«Крылья Советов» уступили на выезде «Динамо»Самарская газета 11:56

Динамо — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Артур Юсупов
17′
Абдул Азиз Тетте
21′
35′
Мохаммед Рабиу
Евгений Луценко
Кирилл Панченко
59′
Кирилл Панченко
66′
68′
Рамиль Шейдаев
Сергей Корниленко
74′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
78′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Артур Юсупов
Самба Соу
79′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Рыков
79′
Кирилл Панченко
90′
«Крылья Советов» сыграли в Москве с «Динамо». Единственный гол наша команда пропустила на 67-й минуте. Отличился вышедший на замену Кирилл Панченко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Панченко помог «Динамо» победить «Крылья» и прервать неудачную серию

Спорт-Экспресс11:23

«Динамо» — «Крылья Советов» — 1:0. Видеообзор матча 24-го тура РПЛ

Sport24.ru12:14

Динамо - Крылья Советов - 1:0. Гол и лучшие моменты

Матч ТВ12:08

Наставления Хохлова и «Мы хотим домой!» Лучшие фото с матча «Динамо» — «Крылья»

Чемпионат12:46

«Крылья» без Самедова не взлетели: «Динамо» выигрывает у самарцев и поднимается на 10 строчку

КП - Самара11:23

Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

Советский спорт11:23

«Динамо» одолело «Крылья» и прервало серию из 5 матчей без побед

Sports.ru07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ проиграл последние 15 минут первого тайма»

Обновлено в 14:28
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Порядка 9 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже

Обновлено в 10:38
Гаджеты

Xiaomi проверила на прочность свой смартфон Redmi Y3

Обновлено в 13:57
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Футбол

Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигу

Обновлено в 10:37
Происшествия

Очевидцы: в Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика

По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой

Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Политика

Порошенко подписал указ об интеграции в ЕС и НАТО

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции, в соответствием с которым должна начаться реализация стратегического курса на вступление страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:56
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Космос

Как растут чёрные дыры? Учёные создают макет областей космического пространства

Учёные решили немного визуализировать чёрные дыры, чтобы донести до масс, как выглядят области космического пространства.
Обновлено в 15:00
Единоборства

Роксана Модаффери победила Антонину Шевченко решением судей

Несколько минут назад в Санкт-Петербурге окончился бой Антонины Шевченко и Роксаны Модаффери.
Обновлено в 14:16
Футбол

Краснодар — Зенит 1:1 (2-й тайм)

В субботу, 20 апреля, в матче «Зенита» против «Краснодара» 24-го тура Российской Премьер-лиги Артем Дзюба наконец забил мяч в ворота соперников за сине-бело-голубых и открыл счет.
Обновлено в 15:13
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено в 13:18
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Политика

В сети опубликовано фото шпаргалки Зеленского на дебатах с Порошенко

Обновлено в 11:30
Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Обновлено в 14:28
Общество

У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку

У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Четверо турецких военных погибли в перестрелке с членами РПК

Обновлено в 14:28
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное