Футбол

«Ахмат» обыграл в Грозном «Крылья Советов»Вестник Кавказа 11:57

Ахмат — Крылья Советов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Аблай Мбенг
3′
Аблай Мбенг
42′
44′
Тарас Бурлак
Исмаэл Силва
Одисе Роши
46′
Антон Швец
55′
55′
Агустин Рохель
Дамиан Шиманский
Бернард Бериша
64′
68′
Роман Шишкин
Георгий Зотов
Аблай Мбенг
Беким Балай
72′
76′
Павел Яковлев
Пол Антон
77′
Денис Ткачук
85′
Мохаммед Рабиу
90′+2′
Тарас Бурлак
Олег Иванов
90′+3′
В Грозном состоялась встреча 28-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.
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