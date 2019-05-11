Футбол
«Ахмат» обыграл в Грозном «Крылья Советов»Вестник Кавказа 11:57
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Аблай Мбенг
|3′
Аблай Мбенг
|42′
|44′
Тарас Бурлак
Исмаэл Силва
Одисе Роши
|46′
Антон Швец
|55′
|55′
Агустин Рохель
Дамиан Шиманский
Бернард Бериша
|64′
|68′
Роман Шишкин
Георгий Зотов
Аблай Мбенг
Беким Балай
|72′
|76′
Павел Яковлев
Пол Антон
|77′
Денис Ткачук
|85′
Мохаммед Рабиу
|90′+2′
Тарас Бурлак
Олег Иванов
|90′+3′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
77
Бериша
23
Швец
21
Роши
18
Балай
19
Иванов
1
Рыжиков
15
Зотов
90
Бурлак
18
Рохель
39
Денисов
31
Ткачук
13
Рабиу
28
Антон
40
Тимофеев
70
Зиньковский
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
В Грозном состоялась встреча 28-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.
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