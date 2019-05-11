«Крылья Советов» уступили «Ахмату»Волга Ньюс вчера в 11:34

На 42 минуте ударом из центра штрафной Мбенг оформил дубль. За минуту до конца первого тайма подачу Зиньковского со штрафного замкнул Бурлак, переправив мяч головой в сетку ворот "Ахмата".

Недвижимость Жилье на вторичном рынке выросло в цене Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.

Происшествия В Малайзии пропало пассажирское судно Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало и, предположительно, перевернулось.

Происшествия Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.

Здоровье Народные приметы верхнеуслонцам на 12 мая В 12-й день мая лечили людей от лихорадок, чтобы они не сушили человеческой крови, не ходили по жилам, не наводили опухоли, не ломали костей, не воротили суставов, чтобы был крестьянин от воды светел да от земли чист.

Происшествия На Кубани без вести пропал 9-летний мальчик На Кубани в Мостовском районе без вести пропал 9-летний мальчик.

Авто Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.

Происшествия В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Культура Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Общество Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле.

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.

Единоборства UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Спорт Трусова рассказала о недостатках сюжета «Игры престолов» Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о подборе музыки для произвольной программы на новый сезон.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Происшествия Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Здоровье Как питаться после 50 лет: от каких продуктов следует отказаться Ученые мужи провели многочисленные исследования, которые позволили им составить перечень запрещенных к употреблению после пятидесяти лет продуктов питания.

Политика В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.