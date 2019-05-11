Футбол
«Крылья Советов» уступили «Ахмату»Волга Ньюс вчера в 11:34
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Аблай Мбенг
|3′
Аблай Мбенг
|42′
|44′
Тарас Бурлак
Исмаэл Силва
Одисе Роши
|46′
Антон Швец
|55′
|55′
Агустин Рохель
Дамиан Шиманский
Бернард Бериша
|64′
|68′
Роман Шишкин
Георгий Зотов
Аблай Мбенг
Беким Балай
|72′
|76′
Павел Яковлев
Пол Антон
|77′
Денис Ткачук
|85′
Мохаммед Рабиу
|90′+2′
Тарас Бурлак
Олег Иванов
|90′+3′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
77
Бериша
23
Швец
21
Роши
18
Балай
19
Иванов
1
Рыжиков
15
Зотов
90
Бурлак
18
Рохель
39
Денисов
31
Ткачук
13
Рабиу
28
Антон
40
Тимофеев
70
Зиньковский
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
На 42 минуте ударом из центра штрафной Мбенг оформил дубль. За минуту до конца первого тайма подачу Зиньковского со штрафного замкнул Бурлак, переправив мяч головой в сетку ворот "Ахмата".
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Дубль Мбенге и ответный мяч Бурлака — в обзоре матча «Ахмат» — «Крылья Советов»
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