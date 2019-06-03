Футбол

«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июняЧемпионат 05:44

После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск. Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.
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«Крылья Советов» начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели

КП - Самара07:35

«Крылья Советов» проведут сборы в Самаре и в Австрии

Bobsoccer05:27

«Крылья Советов» выйдут из отпуска 17 июня и проведут один сбор в Австрии

РИА Новости06:17

«Крылья Советов» начнут подготовку к сезону-2019/20 17 июня

Спорт-Экспресс06:00

«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Чемпионат05:44

Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Терра06:51

«Есть возможность провести хорошие спарринги». Как клубы РПЛ будут готовиться к сезону

Sportbox.RU06:38
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LG выпустит недорогой смартфон с тройной камерой

Ресурс 91mobiles сообщает о том, что южнокорейская компания LG готовит к выпуску новый недорогой смартфон: этот аппарат показался на рендерах.
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Здоровье

Врач рассказал, кому следует забыть про загар

Количество диагностированных случаев выросло на 40,3 процента, а смертность - на 13,4 процента, рассказал aif.ru главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Авто

Озвучены цены на LADA Granta Cross

Отечественный автогигант объявил стоимость внедорожного универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено в 05:56
Авто

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Обновлено в 07:01
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Обновлено в 06:57
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Трамп потребовал от России прекратить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп потребовал от России, Ирана и режима сирийского диктатора Башара Асада прекратить наносить авиаудары в сирийской мухафазе Идлиб.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Экономика

Трамп: пошлины на китайские товары не привели к росту цен в США

Признаков роста цен или инфляции в Соединённых Штатах из-за дополнительных пошлин на товары из Китая не наблюдается, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 06:59
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения

Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образков вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Обновлено в 05:09
Происшествия

«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

В свою очередь, в сделанном сегодня заявлении «Тольяттиазот» сообщает, что считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей компании «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления «Тольяттихимбанка» по данному делу и сделанное компанией «Уралхим» заявление заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией.
Обновлено в 02:00
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла

Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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