Футбол
«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июняЧемпионат 05:44
После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск. Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.
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«Спасибо Майами за прекрасно проведенную неделю и за подаренные воспоминания», — написал Дэвид в комментарии к фото.
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Авто
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Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил улучшить контроль за нацпроектами Росфинмониторингу, Минфину и Казначейству.
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В США анонсировали план экономической дестабилизации России
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Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
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Культура
Sotheby’s продает за £1 млн шахматную фигуру XII века
Обновлено в 10:08