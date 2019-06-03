Футбол

«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июняЧемпионат 05:44

После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск. Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.
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«Крылья Советов» ушли в двухнедельный отпуск

Волжская коммуна09:08

«Крылья Советов» начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели

КП - Самара07:35

«Крылья Советов» выйдут из отпуска 17 июня и проведут один сбор в Австрии

РИА Новости06:17

«Крылья Советов» готовиться к сезону будут в Австрии

63.ru09:10

«Крылья Советов» начнут подготовку к сезону-2019/20 17 июня

Спорт-Экспресс06:00

«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Чемпионат05:44

«Крылья Советов» проведут сборы в Самаре и в Австрии

Bobsoccer05:27
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Политика

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Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
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Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
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Политика

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Наука

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Российские биологи выяснили, что стресс вызывает появление многочисленных мутаций при синтезе РНК, и описали предотвращающий их механизм.
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Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross

Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
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Хоккей

СКА в следующем сезоне перейдет на канадскую площадку

Обновлено в 08:55
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СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю

ЕС намерен вновь продлить на год санкции по Крыму и Севастополю, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.
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Спорт

Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Политика

Порошенко захотел стать отцом нации

Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.
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Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Обновлено в 09:26
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
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Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

«Спасибо Майами за прекрасно проведенную неделю и за подаренные воспоминания», — написал Дэвид в комментарии к фото.
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Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

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Обновлено в 09:07
Происшествия

Шведская полиция выявила в стране «60 уязвимых районов»

Шведская полиция в понедельник на пресс-конференции представила список так называемых уязвимых районов страны.
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Авто

Hyundai презентовала в России лимитированную версию Hyundai Solaris

Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.
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Виталий Устинов покинул «Рубин»

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Армия и оружие

Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения

Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образков вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
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Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

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40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
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Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил улучшить контроль за нацпроектами Росфинмониторингу, Минфину и Казначейству.
Обновлено в 09:08
Общество

Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
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Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком

По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Обновлено вчера в 22:34
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В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

Обновлено в 09:33
Футбол

Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
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Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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