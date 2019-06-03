«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июняЧемпионат 05:44

После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск. Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.

«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня

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