Футбол
«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июняЧемпионат 05:44
После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск. Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.
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Шоу-бизнес
Актриса Светлана Немоляева призналась в ревности к Татьяне Дорониной
Светлана Немоляева в эфире телеканала «Россия-1» рассказала об отношениях со своим супругом, актером Александром Лазаревым и сильной ревности к Татьяне Дорониной.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги
Как пояснили в Rambler, до 31 июля годовая подписка на трансляцию матчей будет стоить 2990 рублей, затем ее цена вырастет до 3990 рублей.
Обновлено в 04:02
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Политика
Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Экономика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Космос
Робот-спасатель «Фёдор» полетит на МКС, но не в качестве космонавта
Российский антропоморфный робот-спасатель «Фёдор» полетит на Международную космическую станцию, но не в качестве члена экипажа.
Обновлено в 08:59
Космос
Названа самая вероятная внешность инопланетян
В стоячей же воде микробы образуют слизистые рыхлые маты. Каждое волокно состоит из триллионов сцепленных друг с другом клеток.
Обновлено в 08:41
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Индии пропал военный самолет Ан-32
Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Баскетбол
Стефен Карри: в финале проявилась чемпионская ДНК «Голден Стэйт»
«Думаю, что когда мы дошли до решающей стадии, проявилась наша чемпионская ДНК», – приводит слова Карри ESPN.
Обновлено в 03:17
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Авто
Hyundai представила в России лимитированную версию Hyundai Solaris
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Общество
Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Общество
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Политика
Минниханов с рабочим визитом прибыл в Финляндию
Обновлено вчера в 22:24
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Политика
Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко.
Обновлено в 04:28