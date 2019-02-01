Футбол

«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июняЧемпионат 05:44

После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск. Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.
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«Крылья Советов» начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели

КП - Самара07:35

«Крылья Советов» готовиться к сезону будут в Австрии

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«Крылья Советов» проведут сборы в Самаре и в Австрии

Bobsoccer05:27

«Крылья Советов» начнут подготовку к сезону-2019/20 17 июня

Спорт-Экспресс06:00

«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Чемпионат05:44

Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Терра06:51

«Крылья Советов» ушли в двухнедельный отпуск

Волжская коммуна09:08
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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