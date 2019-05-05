Футбол

«Уфа» вырвала ничью в Самаре на последних минутахМедиаКорСеть вчера в 09:30

Крылья Советов — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
Артем Тимофеев
12′
Сергей Корниленко
Павел Яковлев
17′
Артем Тимофеев
21′
Александр Самедов
Ваня Вучичевич
34′
41′
Ионуц Неделчару
67′
Сильвестр Игбоун
Оливье Тилль
77′
Ондрей Ванек
Ловро Бизяк
77′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Мирал Самарджич
81′
Роман Шишкин
Пол Антон
90′
90′+3′
Ионуц Неделчару
90′+4′
Александр Беленов
Самарская команда при поддержке болельщиков на стадионе, построенном к чемпионату мира, сумела забить быстрый гол. Полузащитник Артём Тимофеев забил с центра на 12-й минуте. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
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