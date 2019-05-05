«Уфа» вырвала ничью в Самаре на последних минутахМедиаКорСеть вчера в 09:30

Самарская команда при поддержке болельщиков на стадионе, построенном к чемпионату мира, сумела забить быстрый гол. Полузащитник Артём Тимофеев забил с центра на 12-й минуте. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Уфа» вырвала ничью в Самаре на последних минутах

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