«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛRT на русском 10:12

Самарские «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом стало известно по итогам встречи московского «Динамо» и красноярского «Енисея», завершившейся вничью 2:2.

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛ

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