Футбол

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛРИА Новости вчера в 08:57

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграют в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Это стало известно по итогам матча 29-го тура чемпионата России "Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) (2:2).
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