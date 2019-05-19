«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛРИА Новости вчера в 08:57

Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграют в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Это стало известно по итогам матча 29-го тура чемпионата России "Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) (2:2).

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

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