Футбол

«Крылья Советов» сыграют с «Уралом» в серой формеКП - Самара 05:41

На стадионе «Самара Арена» прошло предматчевое совещание перед игрой 25 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Урал». На нем определились, в каких формах сыграют команды. «Крылья» выйдут в серых футболках и темных шортах, «Урал» сыграет в оранжевом комплекте формы.
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«Крылья Советов» — «Урал»: стали известны стартовые составы

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«Крылья Советов» — «Урал»: стали известны стартовые составы

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«Крылья Советов» – «Урал» – 0:0. Трансляция

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«Крылья Советов» и «Урал» показали формы на сегодняшний матч

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«Крылья Советов» сыграют с «Уралом» в серой форме

КП - Самара05:41

«Крылья Советов» сыграют с «Уралом» в серо-синей форме

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