Футбол
«Крылья Советов» сыграют с «Уралом» в серой формеКП - Самара 05:41
На стадионе «Самара Арена» прошло предматчевое совещание перед игрой 25 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Урал». На нем определились, в каких формах сыграют команды. «Крылья» выйдут в серых футболках и темных шортах, «Урал» сыграет в оранжевом комплекте формы.
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Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября
Обновлено в 06:52
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Путешествия
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Обновлено в 02:54
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Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США
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США запретили въезд председателю правительства Чечни
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Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
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Рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.
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Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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