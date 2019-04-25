«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболуТАСС 13:26

Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Голом с пенальти на 61-й минуте отметился Отман Эль-Кабир.

«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

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