Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил о том, что клуб в ближайшее время арендует у «Спартака» полузащитника Артема Тимофеева. «Решение принято, Тимофеева будем брать у «Спартака» в аренду», — приводит слова Шикунова Спорт-Экспресс.

«Крылья Советов» сообщили о решении арендовать у «Спартака» Тимофеева

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