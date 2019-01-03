Футбол

«Крылья Советов» сообщили о решении арендовать у «Спартака» Тимофеева
Sport24.ru
09:11

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил о том, что клуб в ближайшее время арендует у «Спартака» полузащитника Артема Тимофеева. «Решение принято, Тимофеева будем брать у «Спартака» в аренду», — приводит слова Шикунова Спорт-Экспресс.
Sport24.ru09:11

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«Крылья Советов» отказались подписывать Тарасова

Матч ТВ13:36

«Крылья Советов» отказались подписывать Тарасова

Sportbox.RU13:36

«Крылья Советов» отказались от перехода Тарасова

Sport24.ru12:48

«Крылья Советов» арендуют Тимофеева у «Спартака»

Газета.Ru09:25

«Крылья Советов» подтвердили интерес к Джано. Самарцы ждут ответа от игрока и «Спартака»

Бомбардир.ру13:12

Александр Шикунов: «„Крылья“ берут в аренду у „Спартака“ Тимофеева»

Спорт-Экспресс08:43

«Крылья» арендуют Тимофеева у «Спартака»

Sports.ru09:33
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 3 января, на стадионе «Этихад».
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Защитник «Шальке» бразилец Налдо стал игроком «Монако». Монегаски объявили о подписании с 36-летним игроком контракта до июня 2020 года.
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«Челси» остановил переговоры по Игуаину

Руководство "Челси" приняло решение остановить переговоры по игроку и переключилось на другие варианты.
Обновлено в 13:16
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Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

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«Барселона» хочет приобрести Павара

Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт".
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Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»

Обновлено в 10:09
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Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург».
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Мадридцы взяли в аренду 18-летнего игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона.
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Маурицио Сарри: «Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
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«Ювентус» хочет приобрести Мбаппе

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
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Габбьядини покидает «Саутгемптон»

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль сообщил, что нападающий Маноло Габбьядини покинет команду.
Обновлено в 12:55
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Беллами обвиняют в ксенофобии и запугивании игрока академии «Кардиффа»

Главного тренера молодежной команды «Кардиффа» (U-18) Крэйга Беллами обвинили в запугивании и ксенофобии по отношению к футболисту команды.
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Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом Словении

Вратарь "Атлетико" Ян Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом года в Словении, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено в 09:31
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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