Футбол

«Крылья Советов» сообщили о решении арендовать у «Спартака» Тимофеева
Sport24.ru
09:11

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил о том, что клуб в ближайшее время арендует у «Спартака» полузащитника Артема Тимофеева. «Решение принято, Тимофеева будем брать у «Спартака» в аренду», — приводит слова Шикунова Спорт-Экспресс.
Sport24.ru09:11

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«Крылья Советов» арендуют полузащитника «Спартака» Тимофеева

Матч ТВ10:07

Александр Шикунов: «„Крылья“ берут в аренду у „Спартака“ Тимофеева»

Спорт-Экспресс08:43

«Крылья Советов» арендуют Тимофеева у «Спартака»

Газета.Ru09:25

«Крылья Советов» подтвердили интерес к Джано. Самарцы ждут ответа от игрока и «Спартака»

Бомбардир.ру13:12

«Крылья Советов» сообщили о решении арендовать у «Спартака» Тимофеева

Sport24.ru09:11

«Крылья Советов» арендуют полузащитника «Спартака» Тимофеева

Sportbox.RU10:07

«Крылья» арендуют Тимофеева у «Спартака»

Sports.ru09:33
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"С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями", - заявил Разин.
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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
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Лидер демократической партии США Нэнси Пелоси заняла пост спикера палаты представителей в конгрессе.
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Помпео заявил о планах США продолжить переговоры с Россией по ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращения в рамки договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
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Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами по деревне Шаафа на юго-востоке Сирии.
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В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

Четверо человек, включая двоих шестимесячных младенцев, погибли в четверг в ДТП с участием лесовоза и нескольких легковых автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards

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В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц

Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
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На Украине расследуют попытку захвата власти.
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Стало известно, что в администрации украинского президента дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды с целью прекращения аренды помещений общинами канонической Украинской православной церковью.
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США призвали Иран отказаться от планов новых ракетных запусков

США призывают власти Ирана отказаться от планов запуска в ближайшие месяцы трех ракет-носителей.
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