Футбол
«Крылья Советов» остались в РПЛ, хотя и проиграли «Нижнему Новгороду»Красная весна 11:52
Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» 2 июня в ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Происшествия
Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском
Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Политика
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести Акунью
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.
Обновлено в 16:28
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Политика
Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле
Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
Обновлено в 19:27
Авто
В новом Opel от любимых автомобилей осталась только эмблема
Обновлено в 11:00
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Экономика
Антипинский НПЗ берут в переработку
SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55
Политика
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Экономика
Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать
Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes.
Обновлено 31 мая в 07:05
Кино
Кинопрокат в России возглавил мультфильм про домашних животных
Обновлено в 18:44
Гаджеты
EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы
Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Китай сыграл в военный страйкбол против России на полигоне в Чебаркуле
"Для страйкбольного мероприятия «Заря-6» на полигоне было задействовано около 40 единиц техники, в том числе Т-72, БМП-2, бронеавтомобили «Тигр» и два вертолета Ми-8, на которых страйкболисты осуществляли высадку", - добавили в ЦВО.
Обновлено в 16:02
Спорт
ОКР ответил на угрозу отстранения России от Олимпиады‐2020
Ранее издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором говорится о предположительном отстранении России от участие в Играх-2020 из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Политика
Депутат Рады: Порошенко бросил пенсионеров в нищету
Как заявил депутат, дети, видящие, как людей, честно отработавших на свою страны, бросают в нищету, не будут работать на благо своей родины.
Обновлено в 18:28
Авто
Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне
На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 01:32