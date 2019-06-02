«Крылья Советов» остались в РПЛ, хотя и проиграли «Нижнему Новгороду»Красная весна 11:52

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» 2 июня в ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Крылья Советов» остались в РПЛ, хотя и проиграли «Нижнему Новгороду»

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