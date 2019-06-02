Футбол

«Крылья Советов» остались в РПЛ, хотя и проиграли «Нижнему Новгороду»Красная весна 11:52

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» 2 июня в ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили прописку в РПЛ

Советский спорт12:06

Пронесло! «Крылья» сохранили прописку в Премьер-лиге

63.ru11:57

Крылья Советов - Нижний Новгород 2 июня 2019: прямая онлайн-трансляция ответного стыкового матча за место в РПЛ

КП - Самаравчера в 18:00

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но остались в премьер-лиге

Спорт-Экспресс11:51

Карасев после VAR назначил пенальти за игру рукой Сапеты, Паул Антон с точки пробил мимо ворот

Sports.ru11:22

Удаление тренера, VAR и два пенальти — в обзоре матча «Крылья» — «Н. Новгород»

Чемпионат14:03

«Нижний Новгород» сыграет с «Крыльями Советов» 2 июня

Newsroom24вчера в 14:15
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Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
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В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
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«Зенит» снова попытается приобрести Акунью

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.
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Авто

Американцы сделали «Урал» в русском стиле

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Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
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Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске

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Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Политика

Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле

Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
Обновлено в 19:27
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В новом Opel от любимых автомобилей осталась только эмблема

Обновлено в 11:00
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Армия и оружие

«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

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Экономика

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SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55
Политика

В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Экономика

Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать

Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes.
Обновлено 31 мая в 07:05
Кино

Кинопрокат в России возглавил мультфильм про домашних животных

Обновлено в 18:44
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EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы

Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Китай сыграл в военный страйкбол против России на полигоне в Чебаркуле

"Для страйкбольного мероприятия «Заря-6» на полигоне было задействовано около 40 единиц техники, в том числе Т-72, БМП-2, бронеавтомобили «Тигр» и два вертолета Ми-8, на которых страйкболисты осуществляли высадку", - добавили в ЦВО.
Обновлено в 16:02
Спорт

ОКР ответил на угрозу отстранения России от Олимпиады‐2020

Ранее издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором говорится о предположительном отстранении России от участие в Играх-2020 из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Футбол

Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу

Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Политика

Депутат Рады: Порошенко бросил пенсионеров в нищету

Как заявил депутат, дети, видящие, как людей, честно отработавших на свою страны, бросают в нищету, не будут работать на благо своей родины.
Обновлено в 18:28
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Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне

На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 01:32
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